Российские бойцы в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесли по Украине массированный удар.

Как уточняет Министерство обороны России утром понедельника, 6 июля, в своем MAX-канале, удар был осуществлен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Успешно поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту и верховному главнокомандующему российской армией Владимиру Путину о новом массированном ударе по объектам ОПК на Украине. Особо подчеркивалось, что российская армия бьет исключительно по военным и околовоенным украинским мишеням и продолжит усиливать давление на киевский режим, чтобы достигнуть поставленных целей.

При этом замглавы российского МИД Михаил Галузин отмечал, что призывами сесть за стол переговоров, из которых Россия и так не выходила, киевский режим и его кураторы лишь пытаются выиграть время для усиления ВСУ и перегруппировки сил. Сам же Киев не имеет самостоятельности в принятии решений, а лишь транслирует то, что ему передают из европейских столиц.