Соседи России начали поспешно укреплять оборону

Польша, Финляндия и прибалтийские государства продолжают экстренно укреплять свои армии и возводить оборонительные сооружения вдоль границ, готовясь к возможному конфликту с Россией.

Как пишет Politico, расходы финского бюджета на оборонные нужды приблизились к 3%, а к 2035 году страна планирует увеличить показатель до 5%. Полковник ВС Финляндии Матти Питкянийтти заявил, что "нужно быть осторожным, когда спишь рядом с медведем", тем более что "Россия — сверхдержава, а мы маленькая страна".

Польша вкладывается в возведение внушительных заграждений на границе с Россией и Беларусью, дроны и быстрое расширение своей армии.

Литва, Латвия и Эстония усиливают оборону в рамках общей Балтийской оборонительной линии, а также занимаются расширением своих армий.

Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил обсудить изменение основного закона государства с тем, чтобы получить возможность задействовать ядерный потенциал союзников по НАТО. Президент Литвы Гитанас Науседа утверждал, что все политические силы страны согласны указанную норму "просто вычеркнуть" ради получения ядерного оружия.

В Эстонии заработал военный командный центр, главной функцией которого называют сдерживание России. Создали его ФРГ и Нидерланды в качестве тактического штаба для части восточного фланга НАТО — он примет под командование подразделения Североатлантического альянса, размещенными в Эстонии и Латвии, а также национальные части сухопутных войск.