Дискриминация и неповиновение пограничнику: за что еще будут выдворять мигрантов

В России продолжается работа по совершенствованию государственной миграционной политики. Об этом рассказал в понедельник, 6 июля, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как подчеркнул политик в своем MAX-канале, количество статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта из России, вырастет более чем вдвое — до 45.

В частности, иностранцев предлагается выгонять из России за дискриминацию — то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии.

Еще одним основанием для выдворения мигрантов хотят сделать неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране российской границы.

Володин заверил, что указанные меры помогут повысить безопасность в России и навести порядок в миграционной сфере.

Ранее глава государства Владимир Путин подписал поправки в законодательство, предусматривающие наказание для мигрантов за отказ или уклонение от медицинского освидетельствования — это обернется для иностранцев штрафами в размере от 25 до 50 тысяч рублей. Кроме того, виновнику грозит административное выдворение за пределы России.

Тем временем глава комиссии Совбеза по миграционной политике Дмитрий Медведев призвал обеспечить учет и контроль нахождения в нашей стране несовершеннолетних иностранных граждан. Политик также заявил, что нужно распространить на всю страну опыт идентификации иностранцев и лиц без гражданства по биометрическим данным в пунктах пропуска на границе.