ФАС возбудила несколько дел из-за повышения цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила нескольких независимых участников топливного рынка Московского региона, реализующих бензин и дизельное топливо через свои автозаправочные сети, в одновременном повышении розничных цен.

Как уточняет ведомство на своем официальном сайте, дела о нарушении антимонопольного законодательства возбуждены против ООО "АИСТ", ООО "Топливный синдикат", ООО "Серпуховнефтепродуктсервис", ООО "Витаойл", ООО "Элегант" и одного индивидуального предпринимателя.

В Оренбургской области выявлены нарушения в действиях трех независимых участников рынка, которые занимаются мелкооптовой продажей дизельного топлива. В Саратовской области из-за повышения цен на бензин выдано предупреждение ООО "Алькорр", которое занимает доминирующее положение на розничном топливном рынке Энгельсского района.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российский внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. По словам политика, "случаются дефициты на отдельных заправках и перебои", однако подобные ситуации "быстро устраняются".

Тем временем на фоне предпринимаемых российскими властями мер по урегулированию ситуации с топливом в ряде регионов отменяют и смягчают ограничения. Так, в Омской области вновь разрешили автозаправочным станциям (АЗС) отпускать бензин и дизельное топливо гражданам в канистры. Залить топливо в канистру можно также в Псковской и Иркутской областях, хотя лимиты по объему продолжают действовать.