Лукашенко: воевать не хотим, но перед врагом головы не склоним

Белорусский народ на генетическом уровне не приемлет войны. Такое заявление сделал в понедельник, 6 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко во время чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

Как сообщает БелТА, глава государства поздравил выпускников и напомнил, что по-настоящему суверенным может быть лишь то государство, которое обладает сильной, хорошо вооруженной и преданной народу армией. Вооруженные Силы — главный гарант независимости и территориальной целостности, заявил политик.

При этом Лукашенко подчеркнул, что белорусы — "мирные люди", которые пережили неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлют войны. Однако, заявил белорусский лидер, "мы воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены".

Также глава государства напомнил о сложной геополитической обстановке и продолжении гибридной войны против республики. В то же время он заверил, что белорусов не отправят участвовать в боях на Украине: "Никто вас посылать не будет. Война нам не нужна".

В мае Александр Лукашенко предупреждал: Беларусь может оказаться втянутой в боевые действия против Украины только в одном случае — если против республики будет совершена агрессия. В этом случае "мы будем вместе защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока, где расположены два государства".

Тема Украины фигурировала в неформальном общении лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в ходе двухдневного общения на Валдае, подтвердили в Кремле. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Лукашенко не передавал Путину никаких посланий от предводителя киевского режима Владимира Зеленского.