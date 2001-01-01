Китай как суверенное государство вправе проводить испытания вооружений. Такое заявление сделал в понедельник, 6 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По просьбе журналистов представитель Кремля прокомментировал заявление Министерства обороны КНР об успешном испытательном запуске стратегической ракеты с макетом боеголовки с подводной лодки.

Как подчеркнул Песков, Китай обладает суверенным правом испытывать свои ракеты и "заниматься военным строительством".

Что касается совместных морских учений России и Китая "Морское взаимодействие – 2026", они не направлены ни против кого, ни против одного государства региона. Напротив, сотрудничество в такой важной и ответственной области между Россией и Китаем способствует предсказуемости и безопасности в регионе, заявил политик.

Также Дмитрий Песков напомнил, что Китай является важным союзником и стратегическим партнером России, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал Китай и Россию естественными партнерами, подчеркнув, что наша страна не делала сейчас "никаких разворотов" в сторону Азии — базовый договор с КНР был подписан еще в 2001 году. При этом Москва и Пекин дружат не против кого-то, а в собственных интересах.

Западные СМИ тем временем пишут, что Россия совместно со своими тремя союзниками — КНР, КНДР и Ираном — подала США четкий сигнал. Спецификой ситуации является то, что указанные четыре государства не стремятся к формированию единого силового блока, предпочитая оформлять сотрудничество двусторонними соглашениями.