Москвичей призвали не злиться на скверную погоду: "Неприятность эту мы переживем"

В столичном регионе пока сохраняется неустойчивая погода, однако это нормальное явление для лета и присущих ему конвективных процессов в атмосфере. Об этом рассказала во вторник, 7 июля, ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Как отметила специалист, в Москве и Подмосковье наблюдаются кратковременные, преимущественно умеренные осадки, легкое понижение температуры, местами ливневые дожди и грозы.

Однако Макарова призвала не отчаиваться, напомнив песенку из мультфильма про кота Леопольда: "Если вдруг грянет гром в середине лета — неприятность эту мы переживем". По словам метеоролога, уже в выходные температура повысится, а осадки будут небольшими, сообщает РИА Новости.

Тем не менее, пока пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рекомендует пользоваться общественным транспортом на фоне непогоды, а водителей просит избегать резких маневров и вести себя на дорогах осторожнее.

Из-за усиления ветра до 15 метров в секунду, которое ожидается в среду, 8 июля, Гидрометцентр установил повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Согласно прогностической карте предупреждений, он сохранится в Москве и Московской области до 21:00 8 июля.

Ранее специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин подтвердил, что в Москве и Подмосковье очередная рабочая неделя начнется с пасмурной погоды, дождей и гроз. Однако уже к середине пятидневки начнут появляться прояснения, а в пятницу, 10 июля, из-за облаков выглянет солнце. Не исключено, что в случае продолжительных прояснений воздух прогреется до 30 градусов.

Тем временем в Европе сохраняется аномальная жара, которая унесла уже множество жизней. В Испании природные пожары на фоне зноя и отсутствия осадков бушуют на площади больше двух тысяч гектаров. Сильный ветер лишь усугубляет ситуацию. Во Франции выгорело около четырех с половиной тысяч гектаров. Местные власти проводят принудительную эвакуацию.