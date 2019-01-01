Владимир Зеленский, став президентом Украины, попытался затеять спор с российским лидером Владимиром Путиным еще на первой встрече, которая состоялась в 2019 году. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как уточнил пресс-секретарь президента России в интервью Die Weltwoche, произошло это на встрече в формате "нормандской четверки" при обсуждении Минских соглашений.

Зеленский начал спорить "по поводу этого совместного заявления, о его тексте", однако Владимир Путин сделал ему замечание: "Послушайте, наши эксперты работали над этим в течение недели до дня нашей встречи. Почему вы об этом спорите?"

По словам Пескова, "это был первый опыт" взаимодействия с Зеленским и "довольно яркий пример".

Нынешнее поведение Зеленского также не вызывает одобрения у многих людей. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сравнил главу киевского режима с капитаном тонущего корабля, палубу которого уже заливают волны. Однако "последнее, что он сделает, — это заключит мир", поскольку не желает подписывать "соглашение, которое поставит его или киевское правительство в подчиненное положение".

Тем не менее, Москва по-прежнему открыта к дипломатическому урегулированию конфликта с Киевом и готова принять Зеленского, "как только будет готов принять важные ответственные решения". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что утратившему легитимность президенту Украины "хорошо известно", о каких решениях идет речь.