Эффект Фудзивары испортит москвичам выходные

Вторые выходные июля будут для жителей и гостей столичного региона подпорчены аномальными ливнями. Об этом предупредил в среду, 8 июля, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как уточнил метеоролог в соцсетях, пока рассчитывать на комфортное лето в Москве и Подмосковье не приходится. В предстоящие выходные, 11-12 июля, сработает эффект Фудзивары — так называют взаимодействие двух циклонов, оказавшихся на относительно небольшом расстоянии друг от друга.

Пресловутый эффект Фудзивары, по словам Тишковца, породит суперциклон. В результате на Московский регион обрушатся аномальные ливни – в сумме выпадет до 67 литров воды на квадратный метр площади, что составляет 80% месячной нормы.

Лишь ко вторнику, 14 июля, можно ожидать улучшения погодных условий, подытожил специалист.

Ранее Тишковец отмечал, что затяжные прохладные осадки в середине лета, прозванные в народе "огуречными дождями", станут "прологом к состоянию воздушного океана и на предстоящую семидневку".

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова призвала не отчаиваться, напомнив песенку из мультфильма про кота Леопольда: "Если вдруг грянет гром в середине лета — неприятность эту мы переживем".