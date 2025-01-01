Москвичи смогут увидеть соединение Венеры и голубой звезды Регул

В четверг, 9 июля, москвичи и гости столицы смогут наблюдать в ночном небе соединение Венеры и голубой звезды Регул из созвездия Льва. Об этом рассказала старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

По словам эксперта, которые приводит АГН "Москва", это интересное явление можно будет наблюдать невооруженным глазом. Кравченко посоветовала в течение часа после захода Солнца визуально отыскать в западной части небосвода эти объекты.

Как поясняет ученый, Регул находится примерно в 80 световых годах от нашей планеты. Это означает, что, наблюдая эту звезду с Земли сейчас, в действительности мы видим свет, испущенный еще во второй половине 1940-х годов.

Кравченко уточнила, что при наблюдениях через любительский телескоп с увеличением от 30 до 50 крат Регул останется точечным источником света, а диск Венеры, освещенный на 50%, будет напоминать полумесяц.

Любопытное астрономическое событие было зафиксировано 6 июля. Земля проходила наиболее отдаленную от Солнца точку своей орбиты. Из-за этого светило казалось меньше обычного. Визкально увидеть разницу между таким "микросолнцем" и обычным Солнцем можно на профессиональных фотоснимках, сделанных 6 июля и в предыдущие дни.

Осенью 2025 года любителям астрономии и необычных зрелищ предоставили уникальную возможность полюбоваться лунным затмением не только с Земли, но и с борта самолета. "Роскосмос" специально запустил особый рейс из Внуково-3 в направлении Полярного круга. Комментировали происходящее астроном, "охотник за затмениями" и космонавт.