В случае передачи Украине американской стороной лицензии на производство ракет Patriot потребуется немало времени и возникнет множество проблем.

Как предупреждает Bloomberg, заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может предоставить Киеву лицензию на производство Patriot отнюдь не означает, что украинские арсеналы скоро пополнятся большим количеством таких ракет.

Эксперты подчеркивают: на производство даже одной такой ракеты требуются годы, причем для открытия нового производства нужно особое оборудование и подготовка, включая формирование цепочек поставок, с чем уже имеются затруднения.

Военный эксперт Александр Степанов отметил в интервью ТАСС, что трансфер технологий предполагает развертывание дорогостоящих линий производства, однако инвесторы из оборонного сектора США вряд ли готовы рисковать, поскольку все подобные объекты на территории, подконтрольной киевскому режиму, будут рассматриваться российской стороной в качестве легитимных целей для ударов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что планы американских властей по развертыванию производства ракет Patriot и Tomahawk на мощностях автоконцернов красноречиво свидетельствуют об истощении арсеналов США, в том числе из-за военной помощи киевскому режиму.

При этом главарь киевского режима Владимир Зеленский, признавая неспособность украинской ПВО сбивать большую часть российских ракет, требовал ускорить подготовку контракта по системам Patriot. Утративший легитимность президент Украины отвел всего неделю на подготовительные шаги.