Глава Минздрава назвал ключевой фактор и главный орган долголетия

Мозг является ключевым органом, который формирует долголетие. Такое заявление сделал в четверг, 9 июля, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как подчеркнул глава Минздрава, ключевым фактором, который формирует долголетие и здоровье, является образ жизни. При этом "много говорится сегодня о том, что мозг фактически - это ключевой орган, который формирует долголетие, потому что это не только нервная система" (цитата по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что в номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников решили добавить новые пункты. Пополнят перечень также врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог.

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о старте нового проекта комплексной диагностики здоровья — москвичи получат возможность получить рекомендации по продлению активной и качественной жизни. Собянин подчеркивал, что здоровое долголетие является одним из самых заветных желаний каждого человека, а значит, городская среда должна создавать условия для того, чтобы каждый москвич мог получить еще более 10 лет активной и насыщенной жизни.