Новак перечислил причины дефицита топлива в России

На российском топливном рынке есть дефицит, причем некоторые перекупщики спекулируют на сложившейся ситуации. Это признал в пятницу, 10 июля, вице-премьер Александр Новак, курирующий в федеральном правительстве топливно-энергетический комплекс.

Как отметил политик, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут частично выходить из строя и вставать на ремонт из-за "прилетов" по ним, однако власти делают все возможное для усиления защиты таких объектов.

В России временно запретили экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы обеспечить, прежде всего, внутренний рынок и стабилизировать ситуацию в стране. Также, по словам вице-премьера, планируется дополнительный завоз топлива в регионы.

При этом Новак указал на недобросовестность перекупщиков, которые наживаются на ситуации с топливом, тогда как вертикально интегрированные компании — основные производители нефтепродуктов — стараются держать цены "по уровню инфляции" (цитаты по ТАСС).

Ранее глава государства Владимир Путин отмечал, что киевский режим атаками на НПЗ пытается создать нервозность в российском обществе, но это невыполнимая задача, поскольку запас прочности энергетического комплекса России огромен. Тем не менее, президент распорядился оперативно предпринимать надлежащие меры.

В то же время председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал политиков не пытаться зарабатывать очки на ситуации с топливом, поскольку это игра "на руку врагов". Володин напомнил, что "государственник отличается от политика тем, что он думает о своей стране", а не о личной победе на сентябрьских выборах.