Глава Федерации профсоюзов объяснил, почему забастовки в России крайне редки

Забастовки в России случаются, однако это "точечные истории". Об этом рассказал руководитель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.

Как заявил Черногаев в интервью "Российской газете", забастовка как способ протеста или выражения недовольства сотрудников является крайней мерой. Подобное случается "там, где есть серьезный конфликт, который не удается погасить никакими переговорами", а также "когда руководитель ни под каким предлогом не хочет решать вопросы, возникшие у коллектива".

Урегулировать подобные ситуации в одних случаях помогает работа межведомственной комиссии, в других представители Федерации профсоюзов выезжают на предприятие и вступают в переговоры с работодателями.

В любом случае, работодатель должен понимать, что любая протестная активность — это невыгодный и серьезный репутационный риск, подчеркнул Черногаев.

Тем временем в европейских странах забастовки происходят все чаще и приводят к серьезным последствиям. Забастовка железнодорожников во Франции привела к транспортному коллапсу. Генеральный секретарь Профсоюза железнодорожников Реми Орс пояснял, что в отрасли очень низкий уровень заработной платы, при этом условия труда ухудшаются, а загруженность увеличивается.

В Бельгии общенациональная забастовка парализовала авиаперевозки. Причина — в драконовских мерах по решению бюджетных проблем. Бельгийские власти собрались реформировать пенсионное обеспечение, поставив под угрозу и другие сбережения граждан, что привело в ярость профсоюзы.