Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах украинской армии.

Как уточнило Министерство обороны России в своем MAX-канале, в понедельник, 13 июля, ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза в порту Южный Одесской области.

Сообщение Минобороны о новых ударах по украинской военной инфраструктуре последовало за предупреждением президента России Владимира Путина о том, что Россия всегда будет давать зеркальные ответы украинским националистам, куда бы они ни пытались наносить удары, однако в несколько раз мощнее. Российский лидер отмечал, что враг "будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом".

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия может продолжать специальную военную операцию на Украине "так долго, как потребуется". В то же время в Кремле подчеркнули, что завершить конфликт на Украине можно до конца суток. Для этого Зеленскому достаточно вывести вооруженные формирования с территории всех российских регионов.