Членам Евросоюза по-прежнему не удается согласовать новый, 21-й по счету, пакет антироссийских санкций. В этом призналась в понедельник, 13 июля, верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Как заявила глава евродипломатии по завершении заседания Совета ЕС на уровне руководителей внешнеполитических ведомств, добиться консенсуса пока не получилось. Однако, уверяет чиновница, новые ограничения вскоре будут согласованы и сформируют "все равно сильный пакет".

В то же время Каллас призналась в недостаточном уровне компетентности для решения санкционных вопросов. Речь идет о последствиях потенциального эмбарго на ввоз в Европу рыбы и морепродуктов из России. Как отметила политик, она "не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение" и "осложняет многие важные геополитические процессы" (цитаты по ТАСС).

Ранее глава болгарского кабмина Румен Радев предупреждал, что его страна ветирует 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза ради собственных национальных интересов. Политик заявил о своих намерениях решительной фразой: "Я это сделаю!"

Между тем российский лидер Владимир Путин отмечал, что внешнее давление на Россию сохраняется, но наша страна нашла пути дальнейшего развития, поскольку оценивает глобальные проблемы не как угрозу, а как колоссальные возможности, открывающие новые перспективные рынки и направления деятельности.