Посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф, завершающий служебную командировку в нашей стране, отправится домой в автомобиле с бензиновым двигателем. На это указали в понедельник, 13 июля, в Министерстве иностранных дел России.

Дипломата вызвали на Смоленскую площадь после очередной порции антироссийских выпадов из Берлина, который открыто участвует в террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре России.

Сообщая об этом на своем официальном сайте, МИД России напомнил и про распространяемые германскими властями фейки о нашей стране — в частности, о ситуации с обеспечением населения топливом. О том, насколько далеки от реальности эти инсинуации, можно судить по намерению германского посла вернуться домой в автомобиле с бензиновым двигателем.

Ранее вице-премьер Александр Новак, курирующий в федеральном правительстве топливно-энергетический комплекс, подчеркивал: власти делают все возможное для стабилизации ситуации с бензином. Политик указал на недобросовестность перекупщиков, которые наживаются на ситуации с топливом.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор не усматривает вторичных инфляционных эффектов от ситуации с топливом в стране. Руководитель ЦБ выразила мнение о том, что "правительство принимает все меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию".