Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании решили сформировать с Украиной антибаллистическую коалицию.

Как следует из заявления, которое распространил в понедельник, 13 июля, Елисейский дворец, коалиция по противоракетной обороне позволит странам-участницам объединить свою оборонно-промышленную базу и использовать опыт Украины в сфере ПВО.

Члены коалиции декларируют намерение совместно заниматься научно-исследовательскими и конструкторскими работами, причем эти разработки, как утверждается, будут носить исключительно оборонительный характер, сообщает ТАСС.

Между тем неэффективность украинской системы противовоздушной обороны очевидна уже не только российским военным. Минобороны России указывало, что оружие российской армии, судя по результатам применения высокоточных ракет для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима, успешно преодолевает украинские средства ПВО.

Весной попытка главы киевского режима Владимира Зеленского набрать политические дивиденды на ближневосточном конфликте обернулась для него позором. Украина предложила странам Персидского залива свой "богатый опыт" и “эффективных специалистов" в сфере ПВО. Однако все пять объектов в регионе, которые было доверено защищать экспертам с Украины, были уничтожены.