Выяснилось, грозит ли Москве новая волна жары из Европы

Новая волна жары, которую пророчат Европе некоторые эксперты, не затронет столичный регион России. Об этом рассказал в понедельник, 13 июля, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как уточнил метеоролог, для Москвы волной жары считается как минимум пятидневный период с максимальной температурой 30 градусов и выше либо со среднесуточной температурой на семь и более градусов превышающей климатическую норму.

Однако до конца начавшейся недели максимальная температура воздуха в центре Европейской России не превысит плюс 24–29 градусов, причем такие показатели ожидаются лишь в воскресенье, 19 июля, а в остальные дни столбики термометров будут еще ниже.

Следующая семидневка пройдет при дневных температурах в пределах плюс 20–25 градусов, не будет жары и позднее. В целом жителям европейской территории России до конца второго летнего месяца волн жары опасаться не стоит, цитирует Леуса АГН "Москва".

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что во второй половине июля в Москве и Подмосковье сохранится неустойчивая погода с дождями. Как пояснил эксперт, атмосферные процессы настроены таким образом, что основная жара приходится на Западную Европу и на Западную Сибирь.

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что климатические изменения и вызванные ими аномальные погодные явления в разных частях света напоминают девять кругов ада из "Божественной комедии" Данте.