Мошенники начали красть деньги у россиян через фейковое приложение ЖКХ

Преступники в рамках очередной схемы по обману граждан совершают звонки от имени управляющих компаний и просят установить приложение якобы для оплаты коммунальных услуг. Об этом предупредил в понедельник, 13 июля, доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

Как рассказал эксперт в комментарии NEWS.ru, доверчивость может привести к неприятным последствиям: установка навязанного злоумышленниками приложения обернется утратой персональных данных и денег со своих счетов.

Россиянам напоминают про важность не терять бдительность и рассудительность. Нельзя переходить по подозрительным ссылкам, а скачивать приложения можно только с официальных ресурсов организаций или из официальных магазинов приложений.

Ранее в МВД предупредили о новых уловках мошенников, которые выдают себя за сотрудников предприятий жилищно-коммунального хозяйства, устанавливают контакт с потенциальными жертвами и предлагают им заменить счетчики электроэнергии по льготной цене. Однако в действительности преступники получают доступ к средствам и исчезают.

В рамках еще одной преступной схемы под предлогом оплаты "коммуналки" россиян пугают якобы несоответствием данных и требуют пройти по указанной ссылке, чтобы "сверить актуальный баланс". В действительности ссылка ведет на фальшивую страницу, которая перенаправляет пользователя в чат с мошенническим ботом.