Собянин: ПВО сбила семь беспилотников, летевших на Москву

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще семь украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин вечером понедельника, 13 июля.

Как уточнил Сергей Собянин в своем MAX-канале, сначала стало известно об уничтожении трех дронов, затем дважды сообщалось об уничтожении по два БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее в Кремле подчеркнули, что компетентные службы и органы в России "видят, что откуда летит и как летит", при этом "мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва вновь призывает мировое сообщество обратить внимание на преступления киевского режима против мирных людей. В подмосковном Егорьевске из-за атаки дрона ВСУ умер шестимесячный младенец, пострадали еще три человека.