Названы российские регионы, на которые тайфун "Бави" обрушит ливни

Тайфун "Бави", который принес наводнения и штормы в ряд азиатских государств, обещает добраться до Японского моря и, превратившись во внетропический циклон, соединиться с атмосферным фронтом над Кореей. В таком трансформированном виде экс-тайфун двинется в сторону российского Дальнего Востока.

Как рассказала в эфире радио "Комсомольская правда" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, 14-16 июля на Дальнем Востоке прогнозируются продолжительные и очень сильные дожди. Из-за этого в реках Приморья повышение уровня воды может превышать два метра.

Восточным районам Хабаровского края также грозят очень сильные и продолжительные дожди 15-16 июля. Север Сахалина тоже окажется в зоне мощных осадков. Пройдут дожди в Амурской области, на юге Якутии, в Забайкальском крае, на востоке Иркутской области.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заверил, что москвичам осталось недолго терпеть дождливую погоду. К концу суток 14 июля циклон покинет столичный регион, а днем позже "огуречные дожди" закончатся.

Исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин предупредил, что погодные условия в столичном регионе благоприятствуют росту активности комаров. Эксперт пояснил, что комары любят сочетание тепла и стоячей воды. Такая комбинация грозит "комариной бурей".