Киев получит лицензию на производство на своей территории вооружения, включая ракеты SCALP. С таким заявлением выступил в понедельник, 13 июля, президент Франции Эммануэль Макрон

Как заявил политик, в рамках военной помощи Украине "передаются радиолокационные системы, дополнительные ракеты". Также западные спонсоры киевского режима "согласовали лицензирование новых видов мощностей", включая авиабомбы AASM, а также ракеты ASTER 30 и SCALP.

Макрон заверил, что этим помощь Украине не исчерпывается, однако другие договоренности "коалиции желающих" в этой сфере конфиденциальны, сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал гипотетическую версию о возможности передачи Украине лицензии на производство ракет Patriot. Однако эксперты быстро охладили восторги украинских националистов. На производство даже одной такой ракеты требуются годы, причем для открытия нового производства нужно особое оборудование и подготовка, включая формирование цепочек поставок, с чем уже имеются затруднения.

ФРГ также не торопиться снабдить украинскую армию ракетами Taurus и Patriot. Документ, содержащий 20 пунктов о дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине, был отклонен бундестагом.