Россиян предостерегли от крупной ошибки, которая грозит потерей пенсионных накоплений

Желание некоторых россиян самостоятельно управлять пенсионными накоплениями в поисках более выгодных условий размещения нередко приводит к ошибкам и потере средств. Об этом рассказал в понедельник, 20 июля, председатель Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Аркадий Недбай.

Как напомнил эксперт, которого цитирует агентство "Прайм", в рамках российской системы обязательного пенсионного страхования безубыточный перевод средств между страховщиками разрешен только один раз в пять лет. Если инициировать смену фонда досрочно, будет утерян инвестиционный доход, заработанный за предшествовавшую пятилетку.

Недбай предложил перед подачей заявления о переводе пенсионных накоплений запросить выписку по счету у действующего страховщика, чтобы точно определить дату завершения пятилетнего цикла. Ошибка даже в несколько месяцев приведет к потере дохода.

Получить сведения о держателе своих пенсионных накоплений можно на официальном сайте Социального фонда, заказав выписку из индивидуального лицевого счета.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что пенсионные средства "молчунов", которые до сих пор не распорядились своими накоплениями, могут стать частью механизма долгосрочных сбережений. Подобный подход поможет сделать так, чтобы "этими деньгами можно было воспользоваться, чтобы эти деньги можно было наследовать, чтобы эти деньги можно было снять в случае особых жизненных ситуаций".

Тем временем в России продолжает действовать программа долгосрочных накоплений с софинансированием от государства до 36 000 рублей в год, в зависимости от уровня дохода гражданина. Однако власти предложили коррективы, согласно которым получить со счета деньги, добавленные властями, можно будет лишь после пяти лет участия в программе.