ВС России продолжили нанесение групповых ударов по портовой инфраструктуре Украины

Вооруженные силы России ночью продолжили нанесение групповых ударов по портовой инфраструктуре Украины, сообщила пресс-службы Минобороны.

Так, поражена инфраструктура в порту "Одесса", сухогруз в порту "Николаев", склад с военным имуществом в порту "Измаил".

Ранее Минобороны раскрыло детали удара по объекту под Киевом, где демонстрировали БПЛА. Там находились представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб

Прежде стало известно, что ВС России зашли на окраины Алексеево-Дружковки. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".