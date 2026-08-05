Россиян предупредили о приближении второго пика активности клещей

В конце августа – начале сентября в России ожидается традиционный второй пик сезонной активности клещей. Об этом предупреждает в среду, 5 августа, Роспотребнадзор.

Как подчеркивает ведомство на официальном сайте, несмотря на снижение количества обращений в медицинские учреждения по поводу укусов клещей, терять бдительность не стоит. Риски заражения опасными инфекциями в периоды их активности остаются высокими.

Самой эффективной мерой профилактики от клещевого вирусного энцефалита — наиболее распространенного заболевания, передающегося при укусах клещей — является вакцинация.

Профилактика при походах в лес и на природу предусматривает закрытую одежду с длинными рукавами и плотными манжетами. Важно использовать репелленты или акарицидные препараты. Каждые полчаса рекомендуется осматривать себя. Если найден клещ, следует аккуратно удалить его пинцетом или специальным устройством, обработать место укуса антисептиком и как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение. Клеща рекомендуется сохранить в закрытой емкости для лабораторных исследований.

Многих россиян ранее напугали публикации в некоторых средствах массовой информации о якобы появлении наноклещей — очень мелких и особо агрессивных. Однако Роспотребнадзор успокоил: это не новая разновидность, а лишь молодые особи уже хорошо известных иксодовых клещей. Они действительно очень малы, поэтому заметить их на себе труднее. Тем не менее, такие малютки активно распространяют опасные инфекции.

Спутать с клещевой инфекций можно вирус Бурбон — это заболевание, при котором возникают похожие симптомы. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов отмечал, что многие врачи не сразу подозревают редкий вирус.