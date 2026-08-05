Количество жертв удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по предприятию в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области выросло до четырех человек. Об этом рассказал в среду, 5 августа, глава региона Александр Хинштейн.

Как отметил политик в своем MAX-канале, есть и раненые. У 56-летнего мужчины — открытая черепно-мозговая травма, акубаротравма, множественные осколочные ранения. В селе Трошино Рыльского района мужчина на автомобиле наехал на мину, получив серьезные повреждения и ожоги.

Хинштейн заверил, что врачи сделают всё, чтобы поставить пострадавших на ноги.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова указывала на то, что Украина выбрала для себя новую стратегическую позицию — она целенаправленно бьет только по мирным жителям, чтобы "пытаться давить именно через самое больное".

Заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин предупреждал, что без готовности "на той стороне", включая страны Запада и их решимость заставить киевский режим соблюдать договоренности, Россия продолжит спецоперацию и защитит свои интересы военным путем, точечно и эффективно.