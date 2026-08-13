Медведев жестко осадил Японию после визита Путина на Курилы: "Болтовня ничего не изменит"

Громкие заявления властей Японии не изменят того факта, что Курильские острова — территория России. На это указал в четверг, 13 августа, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Официальный Токио негативно отреагировал на прибытие президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Российский лидер впервые лично посетил Курилы. После этого японское Министерство иностранных дел вызвало посла России Николая Ноздрева, а глава кабмина Японии Санаэ Такаити осудила поездку Владимира Путина на Курилы, поскольку она якобы "осложнила среднесрочное и долгосрочное восстановление отношений".

Медведев в ответ подчеркнул, что "Такаити может сколько угодно рассуждать о том, что Курильские острова — "исторически японские", но эта болтовня ничего не изменит". Курилы "были, есть и останутся российской землей", написал политик в социальной сети Х.

Заявления премьер-министра и МИД Японии стали предметом критики и со стороны ряда японских политиков. Депутат японского парламента Мунэо Судзуки отметил, что Владимир Путин, посещая Курилы, попросту следует своим обязанностям главы государства, сообщает ТАСС.

Ранее японские интернет-пользователи отмечали, что Страна восходящего солнца не может позволить себе сохранять враждебную риторику по отношении России. Японцы сетуют на недальновидность своих политиков, которые "отталкивают от себя одного соседа за другим".

Тем временем министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги признался, что ему не хватает общения с российским коллегой Сергеем Лавровым — между политиками установились хорошие доверительные отношения, однако на фоне нынешней геополитической ситуации контакты оказались прерваны.