Лавров рассказал, что носит с собой постоянно: "Сейчас пригодился"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в понедельник, 17 августа, что постоянно носит при себе Устав ООН. Положения этого документа политик процитировал в связи с протестами Японии против визита российского лидера Владимира Путина на Курильские острова.

Как подчеркнул Лавров, Устав ООН "сейчас пригодился", поскольку Япония является членом всемирной организации и обязана ему следовать, хотя "поначалу она была в этом же уставе обозначена как вражеское государство и присоединилась к ООН, когда уже прошла путь искупления вины за свою милитаристскую политику геноцида в отношении многих народов".

Глава МИД России напомнил про положение Устава ООН, подтверждающее "юридическую силу действий, предпринятых соответствующими правительствами в отношении любого государства, которое в течение Второй мировой войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав" (цитаты по РИА Новости).

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова попеняла официальному Токио на развязность за публичное выражение недовольства поездкой Владимира Путина на остров Итуруп. Чиновница подчеркнула, что нынешняя недружественная линия Японии по отношению к своему ближайшему соседу, России, не отвечает интересам японского народа.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что японский премьер Санаэ Такаити "может сколько угодно рассуждать о том, что Курильские острова — "исторически японские", но эта болтовня ничего не изменит". Курилы "были, есть и останутся российской землей".