Захарова отчитала США за поощрение японского реваншизма и ревизионизма

Суверенитет и юрисдикция России над Курильскими островами сомнению не подлежат, несмотря на заявления Японии. На это указала во вторник, 18 августа, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница критически высказалась о попытках американского посла в Токио Джорджа Гласса подпеть японским политикам в их притязаниях на российские земли. Захарова указала на то, что своими высказываниями дипломат лишь поощряет японский реваншизм и ревизионизм, которые тревожат практически всех соседей Японии.

Представитель МИД России устроила Глассу ликбез, напомнив, что Курилы вошли в состав России по итогам Второй мировой войны, причем эти важные международные договоренности был заключены на завершающем этапе войны, в которой США и СССР выступали единым фронтом, сообщает ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров с иронией высказался о претензиях японцев на Курилы, заявив, что всегда носит с собой Устав ООН, который "сейчас пригодился", поскольку Япония является членом всемирной организации и обязана ему следовать.

Помощник президента России, Владимир Мединский объяснил, "почему Курилы всегда были, есть и будут нашими". Историк напомнил, что в 1639-41 годах острова были открыты казаками и нанесены на карты русскими картографами, а с 1711 года началось поэтапное присоединение Курил к России. Мединский подчеркнул, что исторически "все иностранцы испрашивали у России разрешения на посещение островов".