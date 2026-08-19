Назван главный структурный сдвиг в экономике России

Главным структурным сдвигом в российской экономике стал рост финансирования за счет внутренних источников. Об этом рассказал в среду, 19 августа, заместитель председателя правительства Александр Новак.

Как заявил вице-премьер на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием главы государства Владимира Путина, невзирая на беспрецедентное санкционное давление за последние три года валовый внутренний продукт России в реальном выражении увеличился более чем на 10%. Новак уточнил, что это рост порядка 3,3% в год — выше среднемировых показателей.

Президент напомнил, что в России реализуется план структурных изменений в экономике. В их числе — развитие рынка труда за счет создания современных производительных рабочих мест, увеличение выпуска в отраслях с высокой добавленной стоимостью.

Владимир Путин подчеркнул, что речь идет именно о качественном интенсивном развитии отечественной экономики. При этом президент указал правительству на необходимость обеспечивать сбалансированность, устойчивость всей бюджетной системы, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр финансов Антон Силуанов заверил, что экономика России в 2026 году перейдет к устойчивым и сбалансированным темпам роста. Как заявил глава Минфина, наблюдается замедление и динамики экономического развития, однако происходит это "в плановом порядке".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что макроэкономическая стабильность России обеспечена — "имеется необходимый запас прочности". Что касается усиления волатильности на фондовом рынке, пресс-секретарь президента назвал это нормальной реакцией на события и в ближневосточном регионе, и в мире.