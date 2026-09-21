Минфин анонсировал изменения налогового законодательства

Министерство финансов России прорабатывает изменения в налоговое законодательство с учетом бюджетных расходов на защиту и восстановление объектов после атак украинских беспилотников. Об этом рассказал в понедельник, 21 сентября, статс-секретарь — заместитель главы ведомства Алексей Сазанов.

Как уточнил замминистра, обсуждение этой темы ведется совместно с представителями различных отраслей российской экономики — участники дискуссии рассматривают возможные корректировки налогового законодательства.

Вдаваться в детали обсуждения Сазанов не стал, отметив лишь, что они будут касаться широкого спектра отраслей.

Относительно сроков изменений законодательства в этой области политик предположил, что "осенью внесем" соответствующие предложения, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин опроверг фейк о принудительных сборах с компаний для финансирования бюджетных расходов. Президент подчеркивал: речь идет про исключительно добровольные взносы, инициаторами которых стали сами предприниматели. Глава государства поблагодарил бизнесменов за многомиллиардные взносы в развитие отечественной экономики и социальной сферы.

Тем временем в России появился еще один налоговый вычет. Получить его с 1 сентября 2026 года могут граждане, оформившие долгосрочные договоры добровольного страхования жизни. Россияне смогут таким способом вернуть часть налога на доходы физлиц (НДФЛ) в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по соответствующему договору.