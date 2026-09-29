Китай сделал заявление о встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа

Официальный Пекин пока не располагает информацией о возможности трехсторонней встрече между президентами России, США и председателем КНР в рамках предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС).

Как рассказал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь, Поднебесная готова совместно со всеми сторонами содействовать достижению плодотворных результатов в рамках года Китая в АТЭС, включая предстоящий в ноябре саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Однако касательно встречи в рамках саммита Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа "нет информации, которую я мог бы предоставить", цитирует Го Цзякуня ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал саммит АТЭС в Шэньчжэне хорошей возможностью для встречи Владимира Путина с лидерами США и Китая. В настоящее время администрация президента России исходит из того, что Владимир Путин отправится на это мероприятие.

После визита Си Цзиньпина в Вашингтон, которому китайский и американский лидеры дали самые высокие оценки, Владимир Путин заявил, что не ревнует председателя КНР Си Цзиньпина к президенту Соединенных Штатов. Как подчеркнул российский лидер, "ревность – это что-то из другой совершенно области гуманитарного характера", а в международной политике подобные категории не используются.