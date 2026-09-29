Европа могла бы использовать Украину как площадку для тестирования искусственного интеллекта (ИИ). Такое предложение выдвинула украинский министр цифровой трансформация Оксана Ферчук.

Эту тему, по данным Euronews, украинский министр поднимала во время своего визита в Берлин и встречи с немецким коллегой Карстеном Вильдбергером.

По мнению Ферчук, Украина способна предложить Евросоюзу цифровую тестовую площадку, на которой можно было бы экспериментировать с ИИ и различными технологиями, а затем безопасно внедрять полученный опыт в европейской среде.

Пока неизвестно, как восприняли эту инициативу европейские политики.

Ранее военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал, что на заводе под Киевом хранились боеприпасы с обедненным ураном и экспериментальное оружие стран НАТО. При этом ВСУ не имели доступа к этим складским помещениям, что военный эксперт счел первым признаком колонизации Украины и ее использования в качестве испытательного полигона.

МИД России предостерег НАТО и киевский режим от шагов по нагнетанию эскалации. Представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что НАТО дрейфует в зону повышенного риска на пути превращения Украины в испытательный полигон, тогда как киевский режим наращивает попытки столкнуть альянс в прямом вооруженном конфликте с Россией.