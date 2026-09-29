Встреча германского министра иностранных дел Йоханна Вадефуля с руководителем МИД России Сергеем Лавровым, вопреки слухам, не может считаться проявлением снисходительности со стороны Берлина.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высказалась относительно публикаций западных журналистов о том, что ФРГ якобы пошла на уступки, согласившись на такую встречу на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как подчеркнула чиновница, об этой встрече просил сам Йоханн Вадефуль — российская сторона ответила согласием, сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги признался, что ему не хватает общения с российским коллегой Сергеем Лавровым — между политиками установились хорошие доверительные отношения, однако на фоне нынешней геополитической ситуации контакты оказались прерваны.

Между тем глава российской дипломатии спустил европейцев с небес на землю. Как напомнила Мария Захарова, на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке Сергей Лавров выступал после речи предводителя киевского режима Владимира Зеленского, пытавшегося настоять на своем видении ситуации, и "вернул всех в исторический контекст", а также напомнил миру про реальное положение дел.