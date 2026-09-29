Обвинения в диверсиях, звучащие в адрес России из Эстонии, ложны и голословны. На это указал во вторник, 29 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля высказался по просьбе журналистов об утверждения эстонских политиков и СМИ о якобы причастности России к поджогу военного завода в Таллине.

Как заявил Песков, подобные заявления являются голословными, необдуманными, абсолютно не отражающими реальность и не содержащими хоть какой-то аргументации.

Серьезно относиться к таким заявлениям Россия не может и не будет, цитирует политика ТАСС.

Ранее российские власти ответили на беспочвенные обвинения Дании в агрессии — утверждалось, будто наша страна якобы усилит "гибридную деятельность" против стран НАТО. Посольство России в Копенгагене напомнило, что далеко не первый раз датская сторона твердит о росте "гибридных угроз" с нашей стороны и придумывает сценарии российской агрессии против стран НАТО.

Российское посольство в Берлине, в свою очередь, отреагировало на "horror stories" ("истории-ужастики"), которыми германские политики пугают своих избирателей. Дипломаты подчеркивали, что Россия не заинтересована в эскалации напряженности и открыта для контактов со всеми легитимными политическими силами ФРГ, готовыми к равноправному и уважительному диалогу.