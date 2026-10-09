Кремль: Путин всегда рад встречам с посланниками Трампа

Администрация президента России не может подтвердить сроки очередного визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера. Об этом рассказал в пятницу, 9 октября, представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как уточнил пресс-секретарь российского лидера, которого цитирует РИА Новости, этого визита "можно ожидать", однако пока неизвестно, случится ли это до конца октября, как пишут средства массовой информации.

Уиткоффа и Кушнера всегда охотно принимают в Москве, а российский лидер Владимир Путин "всегда рад с ними встречаться", подчеркнул Песков. Не станет исключением и этот приезд, в том числе если американские представители решат поделиться итогами своих контактов с украинскими политиками, которые состоялись в США.

Ранее в Кремле не исключили, что Владимир Путин может вновь встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом. Если это впишется в график саммита АТЭС, президент России был бы рад, тем более что подобная встреча важна для всего мира.

Комментировали в администрации президента России и совместные экономические проекты с Соединенными Штатами. Песков подчеркивал, что это было бы выгодно обеим сторонам, однако в Вашингтоне увязывают возобновление экономического сотрудничества с украинским урегулированием. Москва же считает, что можно не дожидаться этого момента и работать для совместной выгоды прямо сейчас.