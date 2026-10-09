Разведывательные воздушные шары с Украины сбили в Ярославской области

Российские военные сбили в Ярославской области разведывательные воздушные шары. Об этом рассказали в пятницу, 9 октября, в пресс-службе регионального правительства.

Как уточняют в администрации, речь идет про малоразмерные объекты, запущенные с территории Украины. Работа по уничтожению таких объектов продолжается.

Жителей просят сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщала, что в Пермском крае и Белгородской области поймали агентов украинских спецслужб, которые собирали информацию о топливно-энергетических и оборонно-промышленных объектах. Враг намеревался применять полученные сведения для организации диверсий и террористических актов.

Еще одному пособнику врага уже вынесен приговор. Мужчину 1990 года рождения приговорили к 19 годам колонии строгого режима за то, что он следил за российскими военнослужащими на границе Белгородской области и продавал собранные данные киевскому режиму.