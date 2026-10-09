Сергей Собянин рассказал об отражении атаки 15 БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России отразили атаку 15 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом рассказал вечером пятницы, 9 октября, мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил Сергей Собянин в своем официальном "Макс"-канале, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Андрей Мордвичёв рассказал, что в российской системе ПВО создали дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах. Акцент в развитии Сухопутных войск смещается на создание единой устойчивой системы, объединяющей ПВО и прочие элементы.

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов рассказал про новые лазерные комплексы защиты от БПЛА — с их помощью на одном из объектов в нашей стране лишь за месяц почти шесть десятков беспилотников. Политик отмечал не только эффективность, но и экономическую целесообразность применения таких средств обороны.