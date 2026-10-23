В Киеве не осталось электростанций и других возможностей производить электроэнергию. На это пожаловался в пятницу, 23 октября, мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По словам политика, генерации электричества в Киеве нет, при этом он продолжает потреблять огромный объем — два гигаватта электроэнергии.

Кличко отметил в интервью украинской службе BBC, что столице Украины требуется существенное количество энергии для питания хотя бы транспорта и инфраструктуры, однако генерирующих мощностей не осталось.

Ранее осведомленные источники рассказали, что европейские страны тайно поставляют Украине различное оборудование для подготовки к зиме. Европа отправляет на Украину комплектующие для электростанций и отопительное оборудование, опасаясь, что страна может не пережить зиму и, в итоге, потерпеть поражение в конфликте с Россией.

Однако бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил: сокрушительные удары возмездия российских военных по объектам на Украине приведут к полному коллапсу, как только начнутся зимние морозы. По словам украинского политолога, "большие города будут уничтожены, они будут нефункциональны".