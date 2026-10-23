Одного из сотрудников посольства России в Кишиневе объявят персоной нон грата. Об этом заявило в пятницу, 23 октября, Министерство иностранных дел Республики Молдова.

Как заявило ведомство, Молдова считает это необходимым в рамках заботы о своей безопасности и защиты суверенитета.

Формальным предлогом для высылки российского дипломата молдавский МИД назвал обнаружение в районе Теленешты некоего дрона со взрывчаткой. Примечательно, что произошло это на фоне недовольства Литвы и Польши появлением украинских БПЛА на их территории. Представитель МИД России Мария Захарова саркастично комментировала это репликой из "Ревизора" Николая Гоголя: "Какой пассаж!" (цитата по РИА Новости).

В августе власти Молдовы отозвали своего посла Лилиана Дария из Москвы для консультаций. Незадолго до этого дипломата вызывали в Министерство иностранных дел России. Дарию был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политика молдавских властей в отношении исторической памяти выглядит полным сумасшествием, на этом фоне республика катится в экономическую пропасть.