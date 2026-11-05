Великобритания отказала России в приглашении на саммит G20 в 2027 году

Представителей России не пригласят на саммит "Группы двадцати" (G20) в 2027 году. Об этом заявил в четверг, 5 ноября, премьер-министр Великобритании Энди Бернэм как представитель страны, которой предстоит принимать указанное мероприятие.

Как заявил политик в интервью The Economist, на саммит G20, который в 2027 году будет проводиться в британском Манчестере, россиян не позовут. Вдаваться в детали по этому поводу Бернэм не стал.

Между тем саммит G20, запланированный на декабрь 2026 года, может стать историческим: президент США Дональд Трамп как хозяин мероприятия мечтает пополнить свой миротворческий список урегулированием конфликта на Украине, добившись подписания мирного договора между Москвой и Киевом на американской территории. Источники рассказали, что Трамп представляет себе, как "он стоит между Путиным и Зеленским в момент подписания", даже если для этого придется сильно надавить на Украину.

При этом верховный представитель Евросоюза по международным делами и политике безопасности Кая Каллас призналась, что "было очень неприятно услышать" о желании американской стороны, принимающей саммит, видеть Владимира Путина в числе участников.