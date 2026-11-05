ЦБ констатировал стабилизацию на топливном рынке России

В октябре ситуация на топливном рынке России стабилизировалась. Такую оценку опубликовал в четверг, 5 ноября, российский Центробанк.

При этом регулятор отмечает, что в третьем квартале 2026 года инфляционное давление существенно усилилось. Основным фактором стало повышение цен на моторное топливо из‑за временного выхода из строя части нефтеперерабатывающих мощностей.

Кроме того, уже произошедшее повышение цен на топливо продолжало отражаться в динамике цен большинства товаров с высокой долей транспортных расходов в себестоимости.

В целом российская экономика в третьем квартале вновь вошла в зону положительного разрыва выпуска, то есть перегрева. В связи с этим ЦБ считает необходимым сохранять сдерживающее влияние денежно-кредитной политики на внутренний спрос, отмечается на официальном сайте регулятора.

Для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке федеральный кабмин решил пролонгировать временный запрет на экспорт дизеля производителями. Указанная мера останется в силе до 31 января 2027 года, однако ряд исключений будет сохранен. В частности, это касается дизельной сделки между Россией и Соединенными Штатами.

При этом вице-премьер Александр Новак отмечал "положительную динамику на рынке топлива, которая была достигнута благодаря совместным усилиям федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний".