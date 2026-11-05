Минздрав предложил врачам наблюдать гипертоников и диабетиков дистанционно

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "Терапия" предлагается скорректировать. С соответствующей инициативой выступило Министерство здравоохранения России.

В проекте ведомственного приказа, размещенного для общественного обсуждения на портале правовой информации, предлагается оснастить кабинеты врачей медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных. Это позволило бы медикам наблюдать удаленно пациентов с повышенным давлением и сахарным диабетом.

В случае принятия соответствующих корректив в порядок оказания медпомощи терапевт будет направлять пациента к профильному врачу, а затем наблюдать и лечить такого больного, в том числе, удаленно.

Ранее сообщалось, что в Минздраве решили закрепить право врача задействовать "телемедицинские технологии с использованием национального мессенджера" для оценки состояния здоровья пациентов. Это означает, что в ряде ситуаций врач может закрыть больничный лист через MAX.

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Любовь Дроздова рассказала, что ведомство предлагает скорректировать порядок проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения. Ее хотят сделать более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска.