Германия намекнула на отмену ЧМ-2027 по хоккею из-за России

Возможность проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года, который готовится принимать Германия, оказалась под вопросом на фоне недовольства ряда государств решением Международного арбитражного суда (CAS) о полном восстановлении в правах сборной России. Об этом заявил в пятницу, 6 ноября, официальный представитель германского кабмина Штефан Корнелиус.

Как заявил чиновник, восемь из 16 национальных ассоциаций за короткий промежуток времени заявили о бойкоте игр против России на чемпионате мира 2027 года. Германское правительство поддерживает Федерацию хоккея Германии как организатора в поисках приемлемого решения, заверил Корнелиус.

Однако после контактов Берлина с Федерацией хоккея Германии, Олимпийской спортивной конфедерацией и президентом Международной федерации хоккея (IIHF) стало ясно, что участие России в ЧМ-2027 "делает фактически невозможным проведение турнира в спортивном и экономическом плане" (цитаты по ТАСС).

Ранее глава Минспорта России и ОКР Михаил Дегтярев предупредил, что наказание за попытки неисполнения решения CAS по российской сборной грозит "не только по тем странам, которые угрожают и шантажируют Международную федерацию хоккея бойкотом, но и по тем странам, которые должны принимать турниры с участием россиян — они тоже у нас на карандаше".

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что бессмысленно бойкотировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских команд на международную арену: "Если санкции будут соблюдаться, то боюсь, что гнилая Европа долго не выдержит, потому что это будет сильный удар по ним. Им запретят проводить какие-либо международные соревнования".