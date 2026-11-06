Еврокомиссия стремится использовать все возможности для усиления контроля за соблюдением санкций ради поддержания давления на Россию. Такое заявление сделала в пятницу, 6 ноября, пресс-секретарь главного исполнительного органа Евросоюза Шивон Макгарри.

Чиновница прокомментировала организацию в ЕС нового санкционного офиса. Предполагается, что он "объединит всю работу комиссии, охватывающую полный цикл экономических санкций: от разработки политики и взаимодействия с заинтересованными сторонами до практической реализации и, конечно, борьбы с обходом санкций".

Новый орган, как надеются в Брюсселе, обеспечит членам интеграционного объединения "более оперативный доступ к руководящим указаниям, механизмам обмена данными, к экономическому и техническому анализу, а также обеспечить гармонизацию процессов внедрения и обеспечения соблюдения наших санкций" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что наша страна нашла пути дальнейшего развития вопреки давлению извне, поскольку Россия оценивает глобальные проблемы не как угрозу, а как колоссальные возможности, открывающие новые перспективные рынки и направления деятельности.

Наблюдая за тщетными попытками европейцев повлиять при помощи санкций на Россию, западные средства массовой информации саркастично предрекают будущее рестрикционной политики. Журналисты представили, как в гипотетическом 137-м пакете ограничений одряхлевшая Урсула фон дер Ляйен запретит импорт борща и въезд дрессировщиков медведей, а также перекроет поставки в Россию стаканов для шнапса.