Лавров назвал главную тему грядущих переговоров в Абу-Даби

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главную тему грядущих трехсторонних переговоров в Аду-Даби.

По словам главы МИД, которого цитирует РИА Новости, повестка дня предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе

По словам Лаврова, Москва приветствует подходы Вашингтона в этом аспекте.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной и США в Абу-Даби пройдут без участия Европы. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".

До этого Дональд Трамп сообщил, что географические характеристики Украины изменятся.