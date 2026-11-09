Кремль высказался о возможных контактах Путина и Мерца на G20

Преждевременно говорить о возможности поездки президента России Владимира Путина на саммит "Группы двадцати" (G20), который планируется в декабре в Майами. Об этом заявил в понедельник, 9 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал журналистам обещание канцлера ФРГ Фридриха Мерца не уклоняться в случае приезда президента России на саммит G20 от встречи с Владимиром Путиным. Высказываясь о гипотетического общения с российским лидером, Мерц отмечал, что "это не исключено".

Однако в Кремле предложили не забегать вперед, подчеркнув, что рано говорить пока даже о поездке Владимира Путина в Майами, тем более о возможности его встречи с Мерцем на полях саммита G20, сообщает ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин готов общаться с другими политическими лидерами, включая представителей недружественных стран. Представитель Кремля заверил, что если в Кремль позвонит, например, Фридрих Мерц, президент России "тоже возьмет трубку", поскольку открыт к диалогу со всеми.

Тем временем в адрес Мерца резко высказался зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отреагировав на критику из уст канцлера ФРГ по поводу поездки в Москву своего предшественника, бывшего главы германского кабмина Герхарда Шрёдера. Российский политик предрек незавидное будущее Мерцу, предупредив, что "теперь к нему никто не придет — ни на день рождения, ни на поминки".