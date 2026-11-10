Рубио раскрыл первые подробности переговоров в Абу-Даби

Первый день переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию был, по всей видимости, очень продуктивным. Такое заявление сделал во вторник, 10 ноября, госсекретарь США Марко Рубио.

По словам американского политика, участникам переговорного процесса предстоит еще немало работы — о быстром успешном завершении общения пока говорить не приходится.

Марко Рубио призвал не ждать прорывных результатов в ближайшее время: "Конечно, никто не говорит, что скоро, например, в течение следующих 24 часов, проблема будет решена" (цитата по "Интерфаксу").

Участвуют в переговорах представители России, Украины и Соединенных Штатов. В Европейском союзе требовали место за столом переговоров, однако официального представительства европейские политики не получили. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что европейцам, видимо, придется сидеть в гостинице, хотя "мы не можем и не хотим препятствовать американцам общаться с теми, с кем они считают нужным, ссылаясь на то, что это будет помогать переговорам".

При этом источник в Белом доме рассказал о стремлении американских переговорщиков использовать трехсторонние переговоры в Абу-Даби, чтобы четко сформулировать возможные пути урегулирования конфликта и "кристаллизировать" решения.