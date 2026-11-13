Российская экономика продолжает развиваться, несмотря на внешние вызовы и ограничения. Об этом рассказали в пятницу, 13 ноября, в Министерстве экономического развития России.

Как сообщает ведомство на своем официальном сайте, темпы роста ВВП по итогам 2026 года могут оказаться несколько выше прогноза. Дальнейшая динамика будет зависеть от скорости структурных изменений в экономике и эффективной реализации национальных проектов.

Министерство уточнило, что позитивное воздействие на рост экономики в третьем квартиле 2026 года оказывали внутренний спрос и отдельные отрасли реального сектора: обрабатывающие производства, строительство, транспорт.

При этом Федеральная служба государственной статистики (Росстат) оценила квартальный рост экономики в 1%, тогда как Минэкономразвития прогнозировало лишь 0,6%.

Ранее заместитель председателя правительства Александр Новак заявил, что главным структурным сдвигом в российской экономике стал рост финансирования за счет внутренних источников. Вице-премьер отмечал, что за последние три года валовой внутренний продукт России в реальном выражении увеличился более чем на 10%.

Европе при этом приходится несладко. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что отказ от российского газа привел к серьезным экономическим проблемам для европейских государств. Хотя "экономика огромная, европейская, мощная", всё же "какие-нибудь германские бюргеры <…> не привыкли выходить из зоны комфорта, а им сейчас приходится выходить", подчеркнул политик.